Een bijzonder natuurverschijnsel in Philippine: een hooiduivel

Gerstestro dat op het land lag, vloog opeens de lucht in, terwijl er nauwelijks wind stond. In vaktermen heet dat een hooiduivel. Bianca van Haelst-Buijze maakte er opnamen van. Ze heeft met haar man een trekpaardenfokkerij en zag vanochtend dat hun paarden steeds dezelfde kant opkeken. Negen van de tien keer komt er dan een ander paard door de straat dat hun aandacht trekt. Deze keer was er iets heel anders aan de hand, stro dat op één plek plotseling omhoog wervelde. Bianca was er op tijd bij om er een filmpje en foto's van te maken, ook al was het schouwspel binnen enkele minuten afgelopen.