Een avond feesten in de jaren twintig brengt tienduizend euro op

Bezoekers openlucht­bios­coop in Hulst laten zich niet wegjagen door een regen­buitje

,,Het zal toch niet gebeuren dat de tweede voorstelling min of meer in het water valt?” Voorzitter Pol van de Vijver van het team Zomerfilm Hulst schrikt toch even. Zaterdag net voor het begin van de avondfilm Ninja Baby valt over de openluchtbioscoop op het Molenbolwerk een regenbui.

4 september