Een 11 meter hoge ballerina bij de nieuwe zeesluis? De SGP vindt het maar niks

Het kunstwerk is van de befaamde Gentse kunstenaar Walter de Buck (1934-2014). Het was zijn laatste werk, een ode aan Gent als havenstad. In Gent was er geen plek meer voor het elf meter hoge, koperen kunstwerk. Terneuzen wilde de drie ton zware ballerina graag hebben. Het staat tijdelijk opgeslagen in een hal bij het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent, in afwachting van de oplevering van de nieuwe zeesluis.