Edy exposeert zijn werk en dat van zijn vrouw

,,Vroeger werkte ik in de technische dienst bij verzorginghuis Vremdieke en Bachtendieke. Ik ben nu zeventig, nu ben ik kunstenaar. Komend weekend, tijdens de Dijkfeesten in Westdorpe doe ik weer mee aan Kunst in de Kirke, dat doen we al een jaar of tien en ik heb altijd meegedaan. Toen het nog de Graaf Jansfeesten heette deed ik al mee als vrijwilliger. Ook al een jaar of 25.”