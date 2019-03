Edwin en Mariska uit Vogelwaarde tien keer slachtoffer van brandstichting: ‘Hopelijk kunnen we nu eens genieten’

De politie vertelde donderdag dat drie mannen van 18, 22 en 31 jaar oud uit de gemeente Hulst zijn aangehouden in verband met meer dan veertig branden. De branden begonnen in 2014 en stopten eind vorig jaar. Edwin (29) en Mariska (28) kennen de verdachten maar al te goed. Toen ze nog in de Hyacintstraat in Kloosterzande woonden, is er negen keer in en om het huis brand gesticht, of een poging gedaan. Ook hun nieuwe huis aan de Wilgenstraat in Vogelwaarde was doelwit. Een stapel planken die in de tuin lag, ging in november in vlammen op.