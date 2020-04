Ecologische ramp in Vlaams deel Bovenschelde voorkomen, vervuild water zeer verdund naar Kanaal Gent-Terneuzen

Al op 9 april brak een opslagbassin met bietenpulp van een suikerfabriek in het Noord-Franse Cambrai. Zo'n 100.000 kubieke meter vervuilde massa stroomde de Schelde in, waardoor het zuurstofgehalte in de rivier tot nul daalde. Frankrijk liet geen waarschuwing uitgaan. Pas toen de verontreiniging de Frans-Belgische grens dagen later passeerde, werd de ernst van de situatie duidelijk in Waals België. Waalse autoriteiten lichtten hun Vlaamse collega’s direct in.