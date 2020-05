Ecologische ramp in Schelde door falend optreden Frankrijk, herstel gaat jaren duren

Vissterfte voorkomen

In Frankrijk blijft het evenwel stil. Ook na vragen uit België doet de Franse Dienst voor Biodiversiteit 20 april nog alsof er weinig loos is. Als een dag later de vervuiling België instroomt, slaan Waalse autoriteiten groot alarm. Wallonië kan weinig meer doen, maar Vlaanderen nog wel. Met groot materieel lukt het vissterfte in de Schelde tot Gent te voorkomen. De sterk verdunde vervuiling is later langs Gent afgevoerd via het Kanaal Gent-Terneuzen.