Echtpaar in Breskens vijfenzestig jaar getrouwd, maar voor hun gevoel nog niet echt

Buurtbemid­de­ling heeft het iets drukker, 'iedereen is uit zijn doen’

16:31 TERNEUZEN - Veel meer mensen zijn door de coronacrisis hele dagen thuis, met ook de kinderen over de vloer. Buurtbemiddeling in Zeeuws-Vlaanderen merkt dat aan het aantal overlastmeldingen, vooral in Terneuzen. ,,Het is iets drukker geworden", zegt coördinator Anja Rijlaarsdam voorzichtig.