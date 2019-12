E34 richting Antwerpen afgesloten na ongeval met varkenstransport

Aanvankelijk was de snelweg alleen in de richting van Antwerpen afgesloten, maar omdat de varkens de snelweg ook in de andere rijrichting overstaken, besloot de politie de E34 helemaal te sluiten. Inmiddels zijn alle ontsnapte varkens bij elkaar gedreven in de gracht naast de snelweg. In de richting van Knokke is er nu opnieuw verkeer toegelaten. De 195 varkens werden vervoerd door een transportbedrijf uit Kalmthout. Een aantal dieren raakte door het ongeluk gewond. Omdat er nog steeds dieren op de rijbaan kunnen komen, blijft de E34 richting Antwerpen nog afgesloten. De hulpdiensten zijn ter plaatse, maar het zal een hele karwei worden om de varkens over te laden op een andere vrachtwagen. Het gaat om volwassen dieren van zo’n 150 kg.