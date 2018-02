Dweilband Windkracht 9 viert carnaval in Zwitserland

Het was een echte verrassing voor de muzikanten van Windkracht 9, toen ze in december een uitnodiging ontvingen om met carnaval in Zwitserland op te treden. Maar lang hoefden de Zeeuws-Vlamingen daar niet over na te denken. Vrijdag stappen ze in de auto richting hun buitenlandse carnavalsavontuur.

De muzikanten zijn uitgenodigd door carnavalsvereniging Fakohi in het plaatsje Hinwil, niet ver van Zürich. Veel van de omgeving zullen de muzikanten echter niet zien; ze moeten natuurlijk flink aan de bak met optredens.

Vrijdagavond staat de officiële opening van het carnaval in het bijzijn van de burgemeester op het programma. Zaterdagmiddag loopt het orkest mee in de traditionele carnavalsoptocht en geeft het samen met de andere aanwezige dweilorkesten een concert op het dorpsplein; het zogeheten Monsterkonzert. En zaterdagavond, als klap op de vuurpijl, een optreden tijdens het gemaskerd bal.

Blazers

Windkracht 9 werd door iemand met connecties in Zwitserland aangeraden als goede en leuke carnavalsband. Maar waarom het orkest nu preciés uitgenodigd is, weten de muzikanten zelf ook niet. ,,Ik weet het pas als we terugkomen", zegt sousafoonspeler Eric Provoost. ,,Maar ik heb begrepen dat Zwitserse dweilorkesten heel anders zijn dan Nederlandse, met meer slagwerk en minder blazers. Een beetje zoals wij hier een drumband kennen. Misschien dat ze daarom graag een Nederlands orkest wilden."

Het kan volgens Provoost ook te maken hebben met het onderscheidende repertoire van Windkracht 9. De band speelt naast carnavalshits ook andere muziek, zoals dixieland. ,,Maar vooral oude carnavalskrakers, bijvoorbeeld van De Twee Pinten, en recentere carnavalsnummers. Misschien spelen we zelfs wel de carnavalsversie van Hallo Allemaal uit de tv-serie 'De Luizenmoeder'", vertelt Provoost. ,,En natuurlijk ontbreken ook de lokale carnavalshits niet, zoals Mee Wind en De Brigade."

Of Windkracht 9 ook verkleed gaat? Nee, daar beginnen ze niet aan, lacht Provoost. ,,We dragen gewoon ons eigen degelijke kostuum."

Rio

Het is niet de eerste keer dat Windkracht 9 de carnavalsdagen in het buitenland doorbrengt. Eerder speelde de band al in Barcelona en Keulen. En als het aan Provoost ligt, is het zeker niet het laatste buitenlandse tripje. De ultieme droom? ,,Het zou heel mooi zijn om een keer carnaval in Rio de Janeiro te vieren. Dat is dé carnavalsplaats."