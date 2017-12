Duurzame uitvinder Sietz Leeflang (84) uit Breskens overleden

Nieuwe leden neergeslagen bij ontgroening No Surrender in Clinge

15 december CLINGE - Mensen die lid willen worden van motorclub No Surrender, hebben stevige buikspieren nodig. Bij een ontgroening in Clinge lopen de nieuwelingen door een haag van clubleden die op hen inslaan met zelfgemaakte knuppels. Dat is te zien in een aflevering van PowNed.