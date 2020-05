Dutch Bargain verkoopt meer dan duizend bierpakketten en is gered

Patiënten in Zeeuwse ziekenhui­zen mogen weer bezoek ontvangen

14:10 GOES - Patiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam mogen vanaf vandaag weer bezoek ontvangen. Het gaat om één bezoeker per dag, op een vaste tijd, maximaal één uur lang. Wel stellen beide ziekenhuizen een aantal voorwaarden om de veiligheid van patiënten en medewerkers te garanderen.