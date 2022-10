Duo uit Sluiskil gepakt na gluren over schuttingen in Roosendaal: agenten vinden inbrekersgereedschap en GHB in tas

Taakstraf voor seks in de tent met minderjari­ge

Hij had er kennelijk geen minuut over nagedacht, maar de toen 18-jarige L. van H. uit Koewacht had drie jaar geleden seks met een 14-jarig meisje. Seks van een meerderjarige met iemand beneden de 16 jaar mag nog steeds niet en daarvoor stond de inmiddels 21-jarige Koewachter woensdag in Middelburg terecht.

12 oktober