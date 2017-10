Duo gepakt in Terneuzen met grote hoeveelheid kleingeld

Kat ontsnapt na auto-ongeluk in IJzendijke

23 oktober IJZENDIJKE - De politie heeft maandagochtend 'alle opsporingscapaciteiten' ingezet om een jonge kat terug te vinden. Het beestje zat in een auto, maar ontsnapte nadat zijn eigenaar met het voertuig van de weg was geraakt op de Isabellaweg in IJzendijke.