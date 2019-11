Duizenden wandelaars in voetsporen van Canadese bevrijders

Typisch Hulst is vertede­rend, herkenbaar en vermake­lijk

12:48 HULST - Een karikatuur is het. Opgezochte knulligheid. Maar ook: vrolijke, vertederende televisie. De Hulstenaren zijn verdeeld over de achtdelige EO-serie 'Typisch Land van Hulst', sinds 21 oktober op NPO 2. Eén ding is zeker: ze hebben er bijna allemaal wel iets van gezien.