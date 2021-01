Duizenden kaartjes voor jarige Maxx

Maxx Gernaert werd vrijdag drie jaar. Zijn verjaardag moest hij, zoals zoveel andere kinderen zonder bezoek vieren. Maar voor Maxx is geen bezoek bijna zijn hele leven al normaal. Vanwege zijn zeldzame ziekte leeft de jonge Terneuzenaar in isolatie omdat hij weinig weerstand heeft tegen bacteriën en schimmels. Spelen met andere kinderen zit er voor hem niet in. Wat begon met een oproep op Facebook om Maxx zoveel mogelijk kaartjes te sturen werd een karrevracht aan post voor de familie Gernaert.

Ook Roompot trok zich het verhaal van Maxx aan. Zijn familie krijgt van Roompot een weekendje weg aangeboden in een van de Koos Konijnhuizen, de mascotte van Roompot. Met een glijbaan bij het huisje zelf kan Maxx toch veilig spelen.

Postzakken

De post kwam met zeventien bundels of soms zelfs in postzakken tegelijk binnen. Het huis is inmiddels aardig gevuld met bergen post, 25 ballonnen en veertig pakketjes. Pakketjes van bekenden van de familie maar ook van volslagen onbekenden die met Maxx te doen hadden. Het is een beetje inschikken voor de familie van Maxx. ,,We wonen vrij klein, alleen al die ballonnen al", legt moeder Lina uit.

Volledig scherm De post voor Maxx kwam in bundels en zelfs met postzakken tegelijk binnen. © Lina Gernaert

De stortvloed aan post hield Lina flink bezig. ,,Samen met mijn moeder ben ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig geweest met het openen van kaartjes. Honderd per uur, per persoon is wat we voor elkaar kregen. Ik wil iedereen echt hartelijk bedanken. Dat iedereen zo meeleeft. Echt superlief.”