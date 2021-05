Duikongeval veranderde Bilel Besbes’ leven: ‘Aan de Otheense Kreek moeten waarschuwingsborden komen’

Financiële situatie Terneuzen lijkt rooskleuri­ger dan die is, ‘zorgkosten kunnen ons nekken’

25 mei TERNEUZEN - Mooie financiële cijfers kon de gemeente Terneuzen vorige week presenteren. Over 2020 is twee keer zo veel overgehouden als begroot, maar liefst 8,6 miljoen euro. Toch is Frank van Hulle, wethouder van financiën, verre van euforisch. ,,Er komt nog veel op ons af.”