Duikboot onderweg naar de Hulster Bierkaai

Pardon, een wat? Jawel! Over enkele maanden piept de commandotoren van een duikboot boven de waterspiegel van de Bierkaai uit. Het is een project van het Vlaamse kunstenaarsduo Niko Van Stichel en Lut Vandebos. Het betreft echter slechts het topje van de onderzeeër. ,,De rest van het gevaarte bevindt zich enkel in de fantasie van de toeschouwer.”

Van Stichel (49) bedacht het duikbootkunstwerk ‘NVS enterprises-suburban excursions’ zo’n twintig jaar geleden. ,,Ik creëerde daarbij ook een fictief reisbureau. Dat je bijvoorbeeld op reis zou kunnen gaan naar andere planeten. De duikboot, het zichtbare ‘vlaggenschip’ van de expositie, stond daarbij symbool voor reizen onder de aardkorst.” Op diverse plekken in Nederland en België is de duikboot de afgelopen decennia al opgedoken. Vaak in poeltjes, vijvers of andere kleine waterbekkens. ,,Op van die plekken waar je een onderzeeër echt het minst zou verwachten, waar het eigenlijk niet kan. Het plaatje klopt niet. Als je de duikboot tegenkomt, ga je je eigen verhaal erbij bedenken, dat is de bedoeling.”