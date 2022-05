Drumshow Passion4Drums in Hulst: Lekker rammen op die vellen

Cel- en taakstraf­fen voor mislukte overval op tankstati­on Oostburg

MIDDELBURG - De 19-jarige Middelburger J. S. is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen waarvan 310 voorwaardelijk en een taakstraf van 140 uur voor de overval op een tankstation in Oostburg.

12 mei