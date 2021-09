Drukte van jewelste op het land van uienboer Marijn: ‘Leuk, maar eigenlijk is het om te janken’

Hardleerse man voor tiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

14 september SAS VAN GENT - Hoe hardleers kun je zijn? Een 46-jarige man uit de gemeente Terneuzen maakt het in elk geval wel bont, want hij werd maandagmiddag op de Westdam in Sas van Gent voor de tiende keer bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Hij is aangehouden.