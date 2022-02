Drukke en gevaarlijke Gentsevaart krijgt een nieuwe jas: vijf vragen daarover

Heel hard nodig, zelfs. De Gentsevaart, ook wel de Traverse Kapellebrug genoemd, is onderdeel van de provinciale weg (N290) en vormt de verbinding tussen de N62 en de grens met België. Veel Hulstenaren passeren bij Kapellebrug de landsgrens om via België in de rest van Nederland te komen. Een belangrijke weg dus, die er niet zo best meer bij ligt. Het laatste onderhoud is in de jaren negentig gedaan en de rijbaan is dringend aan vervanging toe, zegt de provincie. Deze week werden omwonenden daarover bijgepraat.