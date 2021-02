Drugslab gevonden bij Waterlandkerkje: politie bereidde inval al dagen voor

Centrum Qi in Breskens stopt, maar van Petra Selis zullen we nog horen

29 januari BRESKENS - ‘Ga ik me hier nog langer uit de naad werken? Terwijl ik weet dat het toch ophoudt?’ Petra Selis van Centrum Qi in Breskens heeft de knoop doorgehakt: ze stopt met de biologische thee- en koffieschenkerij Qi Biotaria in de voormalige PSD-terminal.