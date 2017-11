Drugsdealer van straat geplukt

De verdachte werd op straat door agenten aangesproken omdat agenten vermoedden dat de man drugs op zak. Hij verklaarde datd dat inderdaad het geval was, maar dat de drugs enkel voor eigen gebruik was. De verdachte is daarop aangehouden. Hij is gefouilleerd en daarbij kwamen verschillende zakjes met poeder tevoorschijn. Vermoedelijk gaat het om heroïne, cocaïne en amfetamine bestemd voor de verkoop. De drugs zijn in beslag genomen en de man is ingesloten voor verder onderzoek.