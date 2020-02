Drugsdealer gaat jaar de cel in

In Nederland mag het niet, maar net over de grens worden miljoenen kuub zand opgespoten

13:58 KNOKKE-HEIST - Het strand en de kust vlak voor het strand bij Knokke-Heist wacht de grootste zandopspuiting in veertig jaar; 5,3 miljoen kubieke meter. Stikstofuitstoot is daarbij geen spelbreker in Vlaanderen, zoals in Nederland waardoor het opspuiten van stranden voorlopig is uitgesteld.