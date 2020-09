Droombaan kwijt en taakstraf voor Bressiaander

MIDDELBURG - Dat drank meer kapot maakt dan je lief is, daar is de 23-jarige Bressiaander M.D. inmiddels van overtuigd. Door de drank plus nog het een en ander ging zijn droom voor een speciale opleiding en dus ook zijn droombaan in rook op.

Afgewezen, vanwege feiten waarvoor hij donderdag in Middelburg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar tegen zich hoorde eisen. Een poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel op een politieagent, rijden onder invloed en het verkeer in gevaar brengen. Dat alles gebeurde in de nacht van 28 juni, iets meer dan drie jaar geleden.

Een tegenligger blek een Belgische politiewagen

D. plus twee vrienden en vriendinnen waren op stap geweest in Knokke. D. had gedronken, naar later bleek vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol, maar was desondanks achter het stuur van de bestelbus van zijn ouders gekropen. Op weg naar huis bleek een tegenligger een Belgische politiewagen te zijn. In zijn spiegels zag D. dat de wagen keerde en met zwaailichten achter hem aan kwam. Uit angst voor de alcoholcontrole trapte hij het gaspedaal in en stoof hij met soms hoge snelheden over de binnenwegen richting Nederlandse grens.

Inmiddels was ook de Nederlandse politie gewaarschuwd en op de Noordweg bij Groede had een politiewagen met sirene en zwaailicht alvast post gevat om hem tot stoppen te dwingen. Agenten waren al uitgestapt en zagen D. op zich afkomen. In doodsangst vuurden de agenten elk drie schoten op de wagen af, maar D. wist te ontkomen. De achtervolging werd ingezet en uiteindelijk stopte D. in Breskens. Hij werd uit de auto gehaald en belandde in een politiecel.

Uitspraak 17 september.