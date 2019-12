Droom uiteengespat op Zeebad Breskens, Roompot kan weerwerk verwachten

In strandpaviljoen Het Halve Maentje, op loopafstand van Zeebad, kwamen ze zondagmiddag samen. Massaal. Het zit iedereen heel hoog dat Roompot hen opeens de wacht heeft aangezegd. ,,Ik kwam als kind hier al aan de kust. Het was mijn ideaal om daar een chalet te hebben", vertelt Katja van Nielandt uit Heikant, ,,en juli dit jaar was het zo ver! Mijn man en ik hebben toen een chalet gekocht en op Zeebad geplaatst. We hebben Roompot nog gevraagd of er plannen waren met Zeebad, maar nee, dat was niet het geval. En dan krijg je 19 december opeens een brief dat wij over een jaar weg moeten zijn.”