d’Roolse Sneukeltocht rond Terhole met ruim 350 wandelaars, tien kilometer smullen van poldernatuur

Fanfare Excelsior zorgde in dorpshuis Brandershole voor de ontvangst van de deelnemers en de uitreiking van de knapzak aan de stok. De vroege wandelaars kregen ook nog muzikale groet. Riet de Windt (72) uit Oostburg was er met haar vierkoppige wandelgroepje al vroeg bij. ,,Voor een marathon of wandelvierdaagse draai ik mijn hand niet om. Toch is dit echt leuk met zo’n knapzak op pad. Je ontdekt weer nieuwe plekjes.” Voordat het Oostburgse kwartet vertrok, bekeek Riet even de inhoud van de knapzak. De donut was snel soldaat gemaakt. ,,Die slaan we alvast naar binnen voordat we de polder induiken.”