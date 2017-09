Dronken man uit Sas van Gent plast politiecel onder

Twee inbraken in dezelfde straat in IJzendijke

16 september IJZENDIJKE - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken in twee huizen in de Willem Tellstraat in IJzendijke. Het betreft een vrijstaand huis en een twee-onder-een-kapwoning. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.