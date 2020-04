Dronken man drinkt achter het stuur gewoon door, politie houdt hem aan

Zeeland eet Axel, wanhoop niet, De Graanbeurs levert populaire paasbrun­ches aan huis

10:00 Steeds meer restaurants gaan menu’s bezorgen en/of bieden ook afhaalmaaltijden aan. Initiatieven borrelen op om dat aanbod te bundelen. De nieuwe website zeelandeet.nl bijvoorbeeld geeft per regio een overzicht van wat restaurants, eetcafés, snackbars en cateringbedrijven aan bezorg- en afhaalmaaltijden aanbieden. De lijst is vele tientallen restaurants lang. In elke rubriek lichten we er eentje uit. Dit keer: De Graanbeurs in Axel.