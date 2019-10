Dronken man dreigt met vuurwapen in Clinge

CLINGE - Een 46-jarige man uit België is vanmiddag aangehouden nadat hij in beschonken toestand tumult veroorzaakte bij een woning aan de ’s Gravenstraat in Clinge. Het betrof de woning van zijn ex-vrouw. Toen buurtbewoners poolshoogte kwamen nemen, dreigde hij een vuurwapen tevoorschijn te halen.