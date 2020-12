Dronken automobilist ramt gevel in Koewacht

Oud-Terneuze­naar werkt bij Pfizer dagelijks aan invoering van coronavac­cin: ‘Het is een wonder’

20 december DEN HAAG - Toen hij in januari een contract tekende bij Pfizer Nederland waarde er een virus rond in China. ,,Destijds dachten we nog dat het misschien aan onze deur voorbij zou gaan”, vertelt oud-Terneuzenaar Robbert Smet. Maar toen hij in mei aantrad als directeur corporate affairs was duidelijk dat hij alle dagen maar met één ding bezig zou zijn. Het vaccin tegen COVID-19. ,,We hebben dit jaar een wonder voor elkaar gebokst.”