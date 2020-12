Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren in Sluis

Terneuzen moet stof-onderzoek in Kanaalzone afdwingen: ‘Wat ademen de mensen in?’

18 december TERNEUZEN - Op de kassen in de Kanaalzone ligt grof stof. ,,Wat ademen de mensen eigenlijk in”, wil Loek de Beleir (CDA) weten. Via een motie is donderdag afgedwongen dat de gemeente Terneuzen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zo snel mogelijk moet laten onderzoeken welke stoffen er in de lucht boven de Kanaalzone zweven.