Dronken automobilist krijgt boete van 425 euro in Terneuzen

9 augustus TERNEUZEN - Bouwvakvakantie of niet, aan de Nieuwe Sluis bij Terneuzen wordt gewerkt. Niet op volle kracht, maar toch. ,,Het is heel veel werk, zo’n grote sluis bouwen, en we hebben een strakke planning”, verklaart omgevingsmanager Harm Verbeek van opdrachtgever Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). ,,Eind 2022 moet alles echt klaar zijn.”