Dronebeelden: zo ziet de bouwput van de Nieuwe Sluis er nu uit

Met weinig mensen dichtbij voel je meer energie

2 september Hammondorganist Arno Krijger, geboren en opgegroeid in Terneuzen, treedt met enige regelmaat in verschillende formaties op in Porgy en Bess. Zaterdag geeft hij met zijn trio met Toine Thys (saxofoon/basklarinet) en drummer Karl Jannuska twee concerten in dit jazzcafé in zijn geboortestad.