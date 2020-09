Drive-in bioscoop is net zo sprookjesachtig als reguliere Zomerfilm Hulst

De Zomerfilm zou aanvankelijk een dikke maand geleden hebben plaatsgevonden. Op de manier waarop veel Hulstenaren verliefd zijn geworden. Op een deken met een biertje of wijntje, kijkend naar het grote scherm naast de zo mooi verlichte molen. Zoals bij vrijwel ieder evenement gooide corona roet in het eten. Hulst zonder Zomerfilm was echter geen optie voor de organisatie. ,,Al jaren kregen we de vraag of een drive-in bioscoop iets voor ons zou zijn. Een leuk concept, maar daar zit veel werk in. Nu was het voor ons duidelijk dat dit hét moment was het te proberen. We zijn er heel blij mee", zegt organisator Barbara Audenaert.