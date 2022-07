Drie uur op de fiets naar WeitjeRock? Deze vrienden doen het: ‘Festival begint zodra we op de fiets stappen’

Hulst-IJzendijke is een fietstocht van 45 kilometer. Op een veredelde studentenfiets doe je er zeker drie uur over. En dan moet je ’s nachts ook nog terug. Jasper van den Bergen en zijn vrienden draaien er hun hand niet voor om, ondanks dat het vaak slecht weer is. ,,Drie jaar geleden regende het de hele dag. Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht volle bak. We hebben een paar keer onder een viaduct geschuild. Maar regen houdt ons niet tegen. We komen altijd. Of we dan in regenpak fietsen? Euh nee, we zijn nooit zo goed voorbereid. De bandjes pompen we nog wel op, maar zelfs een bandenplakset nemen we nooit mee.”