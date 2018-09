Drie spookrijders bekeurd bij Sluiskiltunnel

Doordat er rook was ontstaan in een technische ruimte van de Westerscheldetunnel was het brandalarm afgegaan en moesten de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel afgesloten worden voor verkeer. Bij de Sluiskiltunnel keerden een aantal bestuurders hun voertuigen en waarna ze tegen het verkeer in, wegreden. Dat was niet alleen gevaarlijk voor andere weggebruikers, maar zeker ook voor de aanrijdende hulpdiensten, meldt de politie. De drie automobilisten kregen hiervoor een bekeuring. De hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie.