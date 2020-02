Drie mannen gewond bij vechtpartij in Breskens

Zeeuws-Vlaanderen mag meer nieuw bouwen, maar het lijkt nog te weinig

1 februari TERNEUZEN - In Zeeuws-Vlaanderen mag de komende tien jaar meer worden gebouwd. De woningbehoefte is naar boven bijgesteld, omdat verwacht wordt dat meer mensen, vooral door migratie, naar de regio komen. Toch kunnen Terneuzen en met name Sluis er lastig mee uit de voeten.