Drie mannen aangehouden voor poging tot inbraak en bezit nepwapen

Een politieagent die geen dienst had zag gisteravond twee mannen over een schutting naar een huis kijken in de buurt van de Sloelaan en het Rivierenpark in Terneuzen. Hij had het vermoeden dat de mannen van plan waren om ergens in te breken en besloot ze aan te spreken. Beide mannen gingen ervandoor toen ze de agent zagen.

De agent waarschuwde zijn collega's. Meerdere politie-eenheden rukten uit om op zoek te gaan naar de verdachten. Een agent zag later een donker geklede man die de politie bedreigde met een object wat op een vuurwapen leek, waarna hij ervandoor ging. De 18-jarige man werd na twintig minuten gevonden op het dak van een schuurtje in de Rossinistraat. Hij had geen vuurwapen op zak, maar wel een mes. Het vuurwapen, wat nep bleek te zijn, werd later gevonden in een tuin aan de Sloelaan. De verdachte is door de politie meegenomen naar het bureau en heeft de nacht in een cel doorgebracht.