Drie maanden cel voor ‘oude bekende’

Sjaak Keijmel gaat in de haven van Breskens wonen: ‘Dit plekje is echt uniek’

5 maart BRESKENS - Zo'n beetje elke dag gaat Sjaak Keijmel (65) uit Breskens wel even in de haven kijken. Hij wijst eens. Daar ongeveer, daar gaan hij en zijn vrouw Lucy straks wonen. Keijmel is een van de 65 mensen die al een appartement hebben gekocht in het nieuwe complex Pharos. ,,Dit plekje is uniek, met zo'n uitzicht op zee. Ja, in Terneuzen heb je het. Maar daar willen we niet wonen.’’