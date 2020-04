Drie inbraken bij bedrijven in Sluis

Het Zeeuws-Vlaams tolhuis van vroeger was een dorpscafé

10:34 OOSTBURG - Tol betalen, voor een Zeeuws-Vlaming is het de normaalste zaak van de wereld. En niet pas sinds 2003, toen de Westerscheldetunnel opende. Honderd jaar geleden moest je al dokken om van het ene naar het andere dorp te gaan. ,,Een tolhuis was vaak het dorpscafé", weet Guus Langeraert, die in de geschiedenis van de tol in West-Zeeuws-Vlaanderen is gedoken.