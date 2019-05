Drie aanhoudingen in Axel na mislukte diefstal tas

Klooster­zan­de in zijn nopjes met gloednieu­we Clooster­straat

25 mei KLOOSTERZANDE - De Cloosterstraat, een van de drukste wegen door Kloosterzande, is niet meer te herkennen. De dorpsraad is uitermate tevreden met de facelift. Al is er onder sommige bewoners ook verbazing.