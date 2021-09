Dreigen met dwangsommen voor GSNED gaat nog niet ver genoeg in Terneuzense politiek

Over het dossier GSNED is de Terneuzense politiek het onderling roerend eens. Driewegen klaagt al jaren steen en been over de toenemende overlast door GSNED. Industriële geluidsoverlast op een terrein waar nog steeds een bestemming wonen op rust.

Doorpakken

Namens dertien bewoners van Driewegen is er eind augustus een verzoek tot handhaving naar de gemeente gestuurd. Wethouder Frank van Hulle maakte woensdagavond in de raadscommissie Omgeving bekend met het verzoek aan de slag te gaan. ,,Gisteren (dinsdag, red.) hebben we in het college besloten te gaan handhaven. Er gaan brieven de deur uit waar het bedrijf gevraagd wordt met de activiteiten te stoppen waar geen vergunning voor is. Als dat niet gebeurt, volgt er uiteindelijk een last onder dwangsom. We gaan nu doorpakken en de omwonenden tegemoetkomen.”