Drankrijdster uit Hoek rijdt door na aanrijding, maar wordt alsnog gepakt

De wijkagent sloeg aan op de omschrijving van de auto en ging met andere agenten naar een vakantiepark in Hoek. Onderweg kregen ze informatie over een tweede aanrijding, die de vrouw op het park zou hebben veroorzaakt. Ze probeerde langs een vrachtwagen te rijden, maar de ruimte tot de muur was te krap. De auto was daardoor aan beide kanten beschadigd.