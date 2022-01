Drankrijder belandt ondersteboven in de sloot bij Hulst en raakt gewond

Bakker Dees neemt zijn intrek in het monumenta­le gemeente­huis van Zaamslag: ‘Straks kun je hier terecht voor koffie met een worsten­brood­je’

ZAAMSLAG - In 1979 stapten ze er in pak en trouwjurk de trapjes op. Wie had toen kunnen bedenken dat Jan en Jacqueline Dees in het gemeentehuis van Zaamslag ooit nog eens hun bakkerswinkel zouden vestigen.

17 januari