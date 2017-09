Drankrijder (19) ramt elektriciteitskast bij Axel: ravage en stroomstoring

Rond 05.25 uur reed de auto vanuit de richting Axel en raakte die in de buurt van de Tweede Verkorting een betonnen elektriciteitshuis. De auto kwam, na een botsing met een verkeersbord, enkele tientallen meters verder in een weiland tot stilstand.

Agenten vermoedden dat de man alcohol had gedronken en namen een blaastest af. Gezien de F-indicatie, die hij blies had de man duidelijk te veel gedronken. Hij werkte niet mee en moest daarom geboeid en met ambulance mee naar het ziekenhuis waar een arts bloed afnam. Het resultaat van dit onderzoek is over ongeveer tien dagen bekend.

De auto raakte zwaar beschadigd. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. De netwerkbeheerder is ter plaatse om de kast te repareren. In de omgeving van de Tweede verkorting, Linieweg en Hulsterseweg zou sprake zijn van stroomuitval.