Draaibrug bij Sluiskil opnieuw langdurig gestremd

De stremming is ontstaan door een storing aan de spoorwegovergang, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar wanneer de brug vrijgegeven kan worden, is nog onduidelijk. Vooral zeegaande schepen komen in de problemen, aldus de woordvoerder. Binnenvaartschepen kunnen gewoon onder de brug door varen.

Eind oktober viel de brug over het Kanaal Gent-Terneuzen ook al in storing. Toen is die open gehouden voor het scheepvaartverkeer, waarop de pont bij Sluiskil met ‘volle bak’ is blijven varen als enig alternatief voor (brom)fietsers. Het laatste is nu niet nodig, want de brug is nu wel beschikbaar voor het wegverkeer.