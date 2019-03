Dow zet met ArcelorMittal stap naar duurzamere toekomst

Weinig vuurwerk op eerste dag van hoger beroep Vlaamse Kasteel­moord

16:44 GENT - De rol van IJzendijkenaar E. de C. bij de Vlaamse Kasteelmoord kwam maandag nog slechts zijdelings aan bod bij het Hof van Beroep in Gent. Daar wordt deze week in hoger beroep de geruchtmakende moord op kasteelheer Stijn Saelens behandeld.