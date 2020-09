Dow Terneuzen sorteert voor op waterschaarste in de toekomst

Eind goed, Bar Goed: partijen zijn er uit gekomen

23 september PERKPOLDER - Strandpaviljoen Bar Goed in Perkpolder blijft gewoon permanent open. De uitbaters van Bar Goed en restaurant State in Lamswaarde lagen juridisch met elkaar in de clinch en beschuldigden elkaar van het niet nakomen van een contract. Dit bleek een storm in een glas water. Beide partijen zijn er samen uitgekomen.