Dow Terneuzen heeft wind weer in de zeilen

Dow Terneuzen, de grootste productievestiging van het Amerikaanse chemieconcern buiten de Verenigde Staten, heeft de crisisjaren 2008-2015 gevoeld. Het investeringsniveau daalde. Europa had geen prioriteit. Het moederbedrijf richtte de aandacht vooral op de Verenigde Staten, waar goedkoop schaliegas de economie opstuwde, en - met partner Saudi Aramco - op de bouw van het immense chemiecomplex Sadara in Saoedi-Arabië.

De omstandigheden zijn nu anders. ,,Europa staat terug op de kaart'', stelt Anton van Beek, president-directeur Dow Benelux. ,,De economie groeit weer. Wij merken dat als Dow Benelux. Het jaar 2016 was één van onze succesvolste jaren. Die lijn heeft zich in 2017 voortgezet.''

Dow Terneuzen krijgt meer armslag. Op bedrijventerrein Maintenance Valuepark bij de ingang van de Westerscheldetunnel in Terneuzen is eerder dit jaar het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw, groot hoofdkantoor dat in 2019 klaar moet zijn. De fabriek voor de productie van polyurethaan - basisstof voor onder meer matrassen, kleding en isolatiemateriaal - is voor honderd miljoen euro uitgebreid. De energiecentrale Elsta die in 2018 naar Dow overgaat, wordt met een nieuwe boiler uitgerust. Kraker 2 onderging dit jaar een turnaround, een grote onderhoudsstop. Kraker 1 volgt in 2019.

,,Al met al investeert Dow in Terneuzen van 2016 tot en met 2019 ruim een half miljard euro'', maakt Van Beek de som compleet. ,,Dat is heel veel geld, ook voor een bedrijf als Dow.''

Slim samenwerken

Onderwijl bouwt Dow Terneuzen aan een nieuwe toekomst. Het bedrijf neemt deel aan het industriële platform Smart Delta Resources waarin twaalf, voornamelijk chemische ondernemingen in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen actief zijn. De inzet is slim samen te werken door bijvoorbeeld elkaars reststoffen te benutten.

,,Wij willen onze bijdrage leveren aan het klimaatbeleid'', verklaart Van Beek, ,,door samen de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen en door mee te werken aan de energietransitie, meer zon- en windenergie gebruiken en minder fossiele grondstoffen als olie en gas.''

Dow Terneuzen geeft daar concreet handen en voeten aan. Waterstof die Dow nog voor de verwarming van de fabrieken gebruikt, kan efficiënter als grondstof dienen voor kunstmestfabriek Yara in Sluiskil en ook chemiebedrijf ICL-IP in Terneuzen. Een 'loze' aardgasleiding kan voor het transport van de waterstof worden gebruikt. In 2019 moet dit gerealiseerd zijn. ,,Dat is de eerste fase'', geeft Van Beek aan. ,,We willen daar nog verder mee gaan, waardoor Yara nog meer waterstof van ons kan gebruiken, maar dan zullen fabrieken bij Yara er eerst op aangepast moeten worden. Dat zit in de planning.''

Hoogovengas

Een ander project loopt met staalconcern ArcelorMittal in de Gentse Kanaalzone. Dow Benelux heeft een grote onderzoeksafdeling. Het gebruik van overtollig hoogovengas als grondstof voor Dow is daar beproefd op laboratoriumschaal. Een volgende stap is de bouw van een pilotfabriek. Van Beek heeft daar alle vertrouwen in, maar 'we steken wel onze nek uit'. ,,Je mag dan ook verwachten dat de overheid meedenkt en ook meefinanciert.'' Van Beek kijkt daarbij vooruit naar de topontmoeting tussen premier Rutte en zijn Vlaamse college Bourgeois in 2018. ,,We willen daar ons project met glans neerzetten.''

Voor de industrie in de wijde omgeving zijn zulke projecten belangrijk, stelt Van Beek, en daarmee voor de werkgelegenheid van duizenden mensen. Niet alleen in de productie, maar bij Dow ook steeds meer in een andere tak, het Dow-servicecentrum. Dit centrum, in 2009 begonnen met ongeveer negentig personeelsleden, telt inmiddels zo'n 700 medewerkers. Het aantal taken voor Dow-vestigingen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en ook India blijft toenemen. ,,Het servicecentrum groeit de komende drie jaar door naar 1000 medewerkers'', zegt Van Beek stellig. ,,Welk bedrijf in deze regio doet ons dat na?''